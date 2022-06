Une Maison Familiale Vraiment ORIGINALE.!!

L'intérieur de la maison est moderne et minimaliste. Le blanc domine les murs de cet espace. Le plancher en bois verni noir contraste avec les murs blancs et le mobilier noir et moderne reflètent le caractère assuré et méticuleux du design intérieur de cette maison. Le salon est spacieux et lumineux en partie grâce aux larges baies vitrées qui ouvrent sur le jardin, mais aussi grâce à l'excellent travail qui a été fourni avec l'éclairage artificiel.