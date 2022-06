La Formidable Modernisation d'un Appartement.!!

Le changement est révolutionnaire! La cuisine a pris une nouvelle forme en U qui lui offre une modernité et une élégance surprenante. L'association du blanc, d'acier inoxydable et de granit noir rend la zone plus grande et éclatante. Les nouveaux meubles et appareils électroménagers sont fonctionnels et à la pointe de la modernité. Une rénovation essentielle réussie pour cette nouvelle cuisine contemporaine.