Santé ! Verres et tasses de fantaisie

Adopter ces verres colorés rayés, c’est l’assurance d’une table fraîche et pleine de bonne humeur. Chaque verre est réalisé à la main, les spirales sont donc uniques : vous ne vous disputez plus jamais avec votre voisin pour savoir quel verre est à vous.

A emporter

On aime l’idée du thermos mais bien souvent, ils ne sont ni très jolis, ni très originaux. Le I-Cone propose une alternative colorée, à mi-chemin entre verre à Martini et verre culbuto. On aime son côté décontracté, avec sa paille intégrée et son couvercle. Une idée cool pour vous balader à la plage avec votre cocktail !