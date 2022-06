Une Révolutionnaire Maison Conteneur.!!

La création de la maison, ses volumes et ses couleurs se fait de la manière suivante. D'abord, lorsque entre le porte-conteneurs portant la structure, il faut décider de l'emplacement futur de la maison. Ensuite, remplir le cadre en incorporant la pièce jointe et souder les deux cadres des fenêtres des conteneurs et les portes fenêtres et les portes d'entrer.

Une fois que l'installation de la structure est faite et l'isolation extérieure et intérieure est alors attachée. L'isolation est faite avec cette mousse de polyuréthane très performante. Après une construction méticuleuse à la construction d'isolation de la tuyauterie et de l'étage inférieur, la construction étanche à l'eau est en cours. Le chauffage est assuré par l'installation d'un film de chauffage électrique, pour la salle de bains et les WC, ainsi que le carrelage de la cuisine, les finitions seront faites avec une pâte imperméable à l'eau.