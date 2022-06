homify 360°: Villa moderne au Brésil

Etes-vous prêt à partir en voyage? Aujourd'hui homify vous emmène en effet dans l'un des pays qui évoque exotisme et aventure dans l'imaginaire collectif de la majorité des Européens, c'est-à-dire le Brésil! Il s'agit d'un pays unique, à bien des égards, qui présente des espaces naturels encore sauvages où se mêlent sons et couleurs vives, ainsi qu'un mélange culturel et ethnique des plus diversifiés au monde.

Nous vous amenons dans l'état de Rio de Janeiro plus précisément, dans la ville coloniale de Paraty, un ancien port portugais sur le chemin de l'or sud-américain, qui se distingue par sa beauté naturelle ainsi que ses plages. Ainsi, les plages de Paraty est en fait ce que l'on pourrait appeler, sans crainte de tomber dans les clichés, un petit coin de paradis entre deux rivières. Cette ville est en effet aujourd'hui l'une des plus célèbres destinations touristiques au Brésil, grâce à la prévoyance de l'administration de la ville qui, en plus de rehausser la beauté naturelle de l'endroit, organise des événements culturels importants tels que le Festival de Jazz populaire.

Une de ses belles plages, à l'ombre des montagnes couvertes par une végétation exubérante, a également été élue par les architectes MK2 comme le cadre idéal pour installer un chef d'oeuvre d'architecture moderne. Deux volumes géométriques aux formes pures, entièrement conçus en béton exposé, se chevauchent tout en intégrant avec cohérence le roc de la côte brésilienne afin de former un jeu d'équilibres solides, installé fermement sur la configuration particulière du terrain. Partons donc à la découverte de ce projet unique et impressionnant!