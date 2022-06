Sous les combles…

Sur cette vue d’ensemble sur le séjour on aperçoit les dimensions généreuses de l'espace et on apprécie particulièrement le cachet incroyable qu'apporte la charpente en poutres apparentes. A la fois authentiques et moderne, les nouveaux logements réunissent les exigences du confort moderne et l'histoire encore palpable du bâtiment. Un vrai travail d'orfèvre réalisé par les très talentueux architectes.