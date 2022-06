Une Maison Familiale Lumineuse et Ultra-CONFORTABLE.!!

La lumière est un trésor essentiel dont il est bien difficile de se passer dans une maison. Cependant, il faut beaucoup de savoir faire et d´ingéniosité pour optimiser la présence de la lumière naturelle dans toutes les pièces d´un même logement, comme c´est le cas dans cette adorable maison familiale. Cette réalisation de Miyuki Design est une demeure spacieuse qui comporte une grande fenêtre tout en haut du toit, ce qui permet à la lumière d´inonder l´intérieur. Les meubles apportent eux aussi de la clarté au lieu et les baies vitrées qui donnent sur le jardin arrière contribuent aussi à illuminer cet espace. Les murs blancs et le bois clair mettent en valeur cette lumière naturelle qui passe à travers les nombreuses fenêtres et ouvertures qui ont été pensées à cet effet. Ainsi, cette maison est un véritable havre de paix et de sérénité grâce à un style minimaliste et une mise en valeur très réussie de la lumière. Suivez-nous dans ce décor lumineux pour vous faire une idée par vous-même de cette maison hors du commun.