homify 360° : Logement social français au design humain

Prenons un peu de recul pour saisir la volumétrie générale du bâtiment. Composé de deux barres (une haute de sept étages et l'autre, cachée sur la photo, plus petite à quatre étage) qui enserrent un jardin, le projet à été implanté dans une logique qui suit un plan global de développement urbain : l'ouverture vers les institutions communautaires et les équipements publics présents et futurs est au centre du concept spatial. Cependant, ce qui attire notre œil sur cette perspective de nuit c'est les larges percements dans la façade, qui définissent des espaces extérieurs d'un jaune radieux. Il s'agit en fait d'espaces communautaires rattachés au système de circulation du bâtiment. En effet, en plus d'un espace de circulation rationnel et rapide au centre du projet, un réseau de coursives communes et de passages transversaux parcourent ce dernier et organisent une toile de circulation auxiliaire qui invite au partage et aux rencontres à l'intérieur du voisinage.