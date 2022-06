Transformation d'un Grenier en Loft Moderne.!!

Parfois par manque de temps ou par manque d'argent ou encore d'idées tout simplement, les greniers sont souvent les espaces de la maison qui sont laissées à l'abandon et mal utilisés. Une rénovation qui commence bien peut cependant revitaliser un espace et le transformer en: un charmant bureau, une vaste bibliothèque, une petite salle de jeux ou encore une pièce dédiée au bien-être et à la gym. C'est cette dernière option qui a été choisie par les propriétaires de cette maison familiale, qui ont ainsi décidé de créer un espace de détente et un sauna authentique dans leur vieux grenier poussiéreux.