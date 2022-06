Une Maison Familiale Abordable à Toutes les Bourses.!!

Qui n'a pas fait le rêve de posséder une maison qui soit la sienne et dans laquelle on puisse vivre les plus belles années de sa vie ? Avec les prix de l'immobilier qui ont explosés ces dernières années, bon nombre d'entre nous peuvent simplement pas se permettre d’accéder à la propriété. Vous pensez à acheter à Paris ou encore Londres, c'est maintenant complètement hors de question pour la plupart des quartiers et des porte-feuilles.

Eh pourtant, aujourd'hui, nous voulons vous montrer qu'il y a un espoir de posséder une belle maison. Jamais entendu parler du mouvement petite maison? Ceci est un mouvement social qui des vagues dans le monde où les gens réduisent la taille de l'espace dans lequel ils vivent. Ils se concentrent sur la vie simplifiée, et de vivre dans des espaces plus petits pour un certain nombre de raisons, y compris les avantages environnementaux, des raisons financières, et dans le but de vivre une vie moins matérialiste et plus épanouissante. Les maisons que nous voulons vous présenter coûtent entre 15 000€ et 150 000 Euros, allant de maisons mobiles, à certaines beaucoup plus permanente et sédentaire.