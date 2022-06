10 endroits parfaits pour un peu de lecture

Certaines personnes ne perdent pas leurs bonnes habitudes et cela même en été. Lire avant de se coucher est pour beaucoup le meilleur moyen de dormir. Il faut cependant adopter la bonne position avant de ne pas se faire mal au dos ou aux cervicales. Placez un oreiller derrière le dos, au niveau des lombaires et un autre coussin sous vos genoux afin de plier vos jambes. Ainsi, il ne vous reste plus qu'à attraper votre livre et le lire sans plus attendre.