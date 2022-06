Une Maison Familiale Pleine de SURPRISES.!!

Située au Brésil, cette maison aux beaux volumes se retire du monde dans sa géométrie pour créer des espaces extraordinaires. Un mélange de matériaux et une décoration soigneusement sélectionné se chargent d'imprimer un air sophistiqué à cette maison.

D'un design contemporain, la demeure se développe sur deux étages et dispose d’espaces confortables et interconnectés. L’entrée de lumière naturelle dans chacun d'eux a été une priorité; des ouvertures multiples et quelques zones sont disposées en plein air.

Visitons donc ce projet du bureau brésilien A/Zero Arquitectura où luxe et commodité se trouvent garanties. Nous commençons!