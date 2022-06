Une INCROYABLE Maison Familiale.!!

Comme on peut le constater sur cette photographie, il s'agit d'une construction en trois volumes : avec un garage, un cellier en ossature béton et bois et une toiture à faible pente. La partie central comprend les pièces à vivre : une chambre, et une cuisine, tandis qu'une autre chambre a été aménagé sous les combles ainsi qu'une salle de bain et qu'une mezzanine bureau. Une terrasse en bois se déploie à l'extérieur ce qui permet aux habitants de la maison de profiter des après-midi ensoleillés d'été ! Tandis qu'un grand jardin entoure cette jolie maison, au cadre définitivement privilégié.