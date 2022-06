L'Incroyable MÉTAMORPHOSE d'une Cuisine Déprimante.!!

Et voilà le rendu du projet des architectes Bugli et Rigoni ! Un espace ouvert et lumineux, avec une transition parfaite entre la cuisine et le salon ! Grâce à l'ouverture des murs et au retrait de la porte d'entrée de la cuisine, on a désormais un espace ouvert, moderne et lumineux, qui permet une optimisation maximale des mètres carrés. Malgré son ouverture, les espaces, cuisine et entrée restent autonomes, tandis que règne une atmosphère harmonieuse et lumineuse ainsi qu'une connexion tout en douceur entre la cuisine et le salon. Et pour optimiser l'espace, un long bureau en bois s'étend le long de l'angle du mur pour une ambiance studio élégante et studieuse !