Voici Comment Sauver votre maison de l'Humidité.!!

Quand nous voulons acheter ou louer une maison nous avons tous le rêve de construire un refuge de paix et de confort, où nous pouvons nous reposer et jouir de la vie en famille. Une oasis de bien-être, avec la décoration à notre goût, sans aucun défaut qui peut mettre en cause notre santé.

Mais que se passe-t-il quand notre maison n'est pas exactement comme cela ? Et quand quelque chose fonctionne mal ? Alors nous allons essayé de réparer, corriger ou améliorer, et cela avec raison! Et parce que la réalité n’est souvent pas ce que nous rêvions, nous allons aujourd'hui traiter de nouveau d’un point sensible et qui cause beaucoup de mécontentements : l’humidité.

Rien ne pose autant de problèmes pour la santé que l’humidité. L'idéal serait qu’elle soit maintenue entre 40 et 55 %, mais il suffit d’ une construction déficiente, de chauffage excessif, d’une humidité environnante très basse ou très élevée dans la zone dans laquelle la maison est implantée, ou des dégâts structurels dans les murs ou les toits, pour faire tomber ces valeurs en dehors de l’intervalle idéal et les problèmes commencent!

Dans cet article nous allons parlé du moment où l’humidité moyenne est trop élevée. Quand cela arrive, c’est très nuisible pour la maison et même pour la propre structure de la maison. C'est nuisible aussi pour vous, parce que l’humidité augmente la moisissure et facilite la prolifération des acariens, causant des allergies et des troubles respiratoires comme l'asthme.

C'est aussi mal pour le contenu de votre maison et à pour la maison en soi, parce qu’une humidité excessive détruira progressivement des livres, des meubles et des vêtements et elle facilitera l'apparition de moisissure dans les toits et les murs, ce qui créera inévitablement des dégâts irréparables dans les couvertures.

Mais il y a heureusement des solutions de prévention, que nous vous présentons aujourd'hui et qui peuvent faire baisser le niveau d’humidité de votre maison.