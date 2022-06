6 Maisons RESPLENDISSANTES la Nuit.!!

La forme en L de cette maison a l'avantage d'avoir deux façades lumineuses qui ouvrent sur le jardin. Ce design agrandit l'intérieur de la maison et garantit une entrée de lumière naturelle en journée. Le soir, L'éclairage intérieur offre une vue chic et soignée de cette maison. La maison moderne ouvre sur une terrasse et un jardin minimaliste qui est recouvert d'une herbe verte impeccable et c'est tout. Ce jardin dégagé est éclairé avec précision et notre regard ne peut qu'admirer cette vue d'une beauté délicate et régulière.