Une SURPRENANTE Maison Familiale Bioclimatique.!!

Direction la Belgique et plus particulièrement la petite ville de Bonneville dans laquelle se situe notre projet star d'aujourd'hui !

Conceptualisée par nos experts architectes du cabinet Desmedt Purnelle, cette maison a pour particularité d'être bioclimatique et passive. Issue de l'expérience de plus de 10 ans de nos architectes Jérôme Desmedt et Céline Purnelle, diplômés de l'ULC en 2004, cette maison se distingue par sa qualité et sa performance thermiques, sa conception bioclimatiques ainsi que son utilisation des énergies renouvelables pour s'alimenter en électricité.

On vous fait visiter, sans plus tarder, cette maison, écolo, responsable et esthétique!