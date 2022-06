La Maison que l'on Rêverait TOUS d'Avoir.!!

La maison se distingue par son caractère sur-élevé. En effet, montée des pilotis, elle surplombe le bois alentour et la ville de Verviers ! Grâce, à ses nombreuses terrasses et baies vitrées, la maison dispose d'un nombre conséquent d'endroits pour profiter du panorama. L'alternance de toits plats et arrondis, lui offre un caractère radicalement contemporain ainsi qu'une originalité sans précédent. Les travaux des architectes ont consisté en la rénovation et extension en plusieurs phases de cette maison unifamiliale. Située en intérieur d'îlot cette maison se situe au bout d'une impasse. Les travaux, et spécialement l'extension de la maison ont permis un jeu de volumes et un système d'ouvertures judicieux qui permet de bénéficier d'un éclairage naturel dans tous les espaces de vie.