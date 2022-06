Une Maison Familiale Absolument INCROYABLE.!!

Homify se rend aujourd'hui dans le Rhône pour vous faire visiter une villa à la pointe de modernité ! Un projet impressionnant pensé par nos experts architectes de l'agence Concept Création qui bénéficient de plus de 16 ans d'expérience dans le domaine de la construction de maisons/rénovation. En travaillant sur un panel de projets tous plus différents les uns que les autres, notre agence star du jour a développé une expérience, un savoir-faire et une adaptabilité sans précédent allant du style le plus contemporain au plus traditionnel ! La visite virtuelle que nous effectuerons aujourd'hui se place plus dans la première que dans la seconde catégorie, mais nous vous laissons juger par vous-même !