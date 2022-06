Une Incroyable Maison avec Piscine.!!

Grâce à cet angle de vue, on est à même d'appréhender l'impressionnante surface vitrée dont dispose cette maison. Très largement ouverte sur un panorama d'exception, elle tisse un rapport permanent entre intérieur et extérieurs. La façade principale, au dessin soigné et rigoureux, joue de son épaisseur pour répondre aux contraintes du site et du programme. Ainsi le patio central, lien entre les différents niveaux, optimise l'ensoleillement du coeur de la maison, et offre un espace de passage agréable et vert, comme une biotope au beau milieu d'une villa. On adore !