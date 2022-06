6 petits meubles de rangement

Comme nous l'avons suggérer plus tôt, vous n'avez pas assez d'espace pour installer une bibliothèque complète dans votre logement? ​Nous avons la solution parfaite pour vous : cette étagère mince et haute trouvera sa place dans n'importe quel intérieur, peu importe ses dimensions! En plus, ce design du français Thibault Pourgeoise nécessite une installation des plus simples. Il suffit en effet de déposer la planche sur le mur avec un certain angle et le tour est joué : vous pourrez donc déplacer ce meuble très facilement et rapidement, dépendamment de vos besoins. Et, finalement, on apprécie les angles variés que forment les différentes tablettes et appuis, qui donne du rythme et du mouvement à l'ensemble.