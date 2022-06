Quel tapis pour votre salon?

Coup de projecteur aujourd'hui sur les tapis de salon ! Un tapis est un élément décoratif à ne pas laisser de côté car il complète joliment ou sublime la décoration entière de votre salon. En plus d'être une addition design, il veillera également à votre confort grâce à son revêtement moelleux et son caractère isolant contre le froid des soirs d'hiver. Plusieurs critères sont à prendre en considération pour le choix de votre tapis. Dans un premier temps, sa taille puisqu'il existe en effet moult formats: choisissez donc celui qui sera le plus approprié à votre espace et s'accordera parfaitement à votre décoration. Rectangulaire, ovale ou carré, vous aurez le choix! Un conseil: si vous avez dans l'idée de placer votre tapis sous votre table basse ou votre canapé, faites attention à sa taille. Un tapis trop court aura l'air bien ridicule s'il ne dépasse pas de chaque côté de votre meuble. Cela étant dit, un tapis trop grand pourrait avoir un effet néfaste sur l'impression que l'on a d'une pièce, la rendant plus petite. Faites donc le bon choix et ayez l’œil !