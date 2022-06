10 Peintures Originales pour donner du Caractère à sa Chambre !

La peinture dans les tonalités brunes fait des merveilles pour une chambre d’adulte à l’ambiance naturelle et organique ! Une idée qui s’accorde parfaitement à une chambre de style rustique.

Un bel exemple de petit cocon douillet où les tons chauds viennent se marier avec des meubles de bois brut et clair, extrêmement simples et modernes, ainsi que du linge de lit fait de superpositions de draps et plaids invitant à la sieste et évoquant le confort. La tête de lit fait ici également office d’étagère et permet d’y poser une petite lampe de lecture, de la décoration, un réveil ou encore des livres.

Notons la présence d’une petite échelle en bois détournée comme idée de rangement originale !