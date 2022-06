Que Savoir Avant d'Acheter une Vieille Maison?

Pour une maison modernisée et resplendissante, sachez surtout jouer avec le neuf et le vieux, de sorte à lui apporter une seconde vie tout à fait appréciable ! Nous avons l’exemple d’une maison dont la tourelle principale est en pierre, un trésor d’architecture du passé, avec des pierres solides et sublimes, à laquelle on a ajouté une partie nettement plus moderne, composée d’une verrerie et de matériaux qui laissent passer la lumière, de sorte à en faire un espace grand ouvert sur l’extérieur et qui recueille la lumière tout en accentuant sur la beauté du passé !