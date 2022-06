L'Allianz Riviera, 1 an déjà !

Alors que le stade de l'Allianz Riviera de Nice va bientôt fêter ses 1 an, retour en arrière sur la construction de ce stade capable d'accueillir plus de 35 000 personnes. Le 21 septembre 2014 prochain une grosse fête est prévue dans le Nice Ouest où se situe le récemment construit stade de l'Allianz Riviera qui accueille depuis maintenant 1 an, les matchs de championnat de l'équipe de football de l'OGC Nice.

Après plusieurs essaies avortés de construire un stade digne de ce nom dans la ville de Nice, les représentants de la ville se décident enfin à proposer un projet clair et viable pour la construction d'un nouveau Grand Stade. La construction de ce stade commencera finalement en août 2011 et sera réalisée par l'agence d'architecture Wilmotte & Associés de Jean-Michel Wilmotte.

Découvrez aujourd'hui avec homify, quelles sont les caractéristiques de ce stade qui en font l'un des plus beau et moderne stade de France. De plus nous en profitons, pour souhaiter un joyeux anniversaire à ce grand stade faisant la réputation de notre modèle architectural français.