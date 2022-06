Le canapé en cuir est un classique indémodable. Mais à part cela, on ne s’aventure en général pas plus à utiliser cette matière noble dans la maison. C’est bien dommage, car il existe plein d’options design qui réveilleront et apporteront une touche d’originalité à votre intérieur. Des abats-jour aux lits en passant par la boîte à bijoux, on vous présente aujourd’hui des meubles et accessoires en cuir. Une tendance à adopter au plus vite !

Fauteuil en cuir Enregistrer homify homify On commence classique avec ce magnifique fauteuil en cuir de buffle. Très robuste, ce cuir se patinera avec le temps, devenant encore plus beau et plus intéressant au fil des années. Et pour le moment, en plus d’être très élégant, il est super confortable. Une magnifique pièce.

Coussin en cuir Enregistrer Genuine leather cushions Miyabi casa Miyabi casa Souvent, les coussins sont en coton, en lin, en laine, en tricot ou en soie. On vous présente aujourd’hui le coussin en daim, qui, s’il craint les tâches, est d’une douceur absolue. Placez-le sur un lit : c’est le détail extravagant qui fait toute la différence.

Lit en cuir Enregistrer Arthur Tall Faux Leather Bed homify homify Oubliez le bois, le métal et le fer : la tendance, aujourd’hui, c’est le lit en cuir ! Et si vous préferez avoir chez vous des meubles éthiques, sachez que celui-ci est en simili-cuir : il respecte donc totalement les droits des animaux et à le voir comme ça, impossible de se douter qu’il s’agit de faux cuir, non ?

Boîte à bijoux en cuir Enregistrer Sweets & Spices Dekoration und Möbel Sweets & Spices Dekoration und Möbel Vos plus précieux bijoux méritent une boîte tout aussi précieuse. On ne pouvait que succomber devant cette élégante proposition, qui saura garder à l’abri des convoitises vos possessions. Dans les tons beiges, elle s’intègrera parfaitement à toutes les chambres modernes et élégantes. Composée de deux compartiments, cette boîte à bijoux est pratique et belle : que demander de plus ?

Cuir classique Enregistrer Leather Acapulco chair Ocho Workshop Ocho Workshop La chaise Acapulco est un classique qui existe en une folle variété de couleurs et de matérieux. Ce modèle très élégant a été fabriqué en cuir à 100% et est tellement sobre et élégant qu’il s’accordera facilement avec n’importe quel mobilier.

Enregistrer Chiemseedesign-living gallery Chiemseedesign-living gallery Pas d’inquiétude, aucun crocodile n’a été sacrifié pour créer cette lampe. Son abat-jour a beau faire un effet boeuf, il se compose uniquement de cuir synthétique totalement inoffensif. La combinaison de ce matériau élégant et du bois brut rend cette lampe vraiment spéciale. On adore !