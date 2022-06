10 Chambres de Garçons Uniques!

Il faut savoir que ce sont les petits détails qui font toute la différence dans la décoration de la chambre de bébé.

Avec ce tour de lit composé de six coussins, c’est votre bébé qui dormira en toute sécurité. On ajoute un peu de fantaisie avec les chouettes qui vont veiller toute la nuit sur votre enfant. On aime l’effet 3D de l’étoile et du nuage cousus sur les coussins.

En plus d’être confortable, ce lit de bébé est original et plaira à votre bébé à coup sûr !