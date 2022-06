La cuisine idéale pour faire des gâteaux & autres délices sucrés

Qui peut résister à un bon gâteau ? Difficile, à mon humble avis, surtout s’il est fait maison. Mais tout le monde ne peut pas se lancer dans la pâtisserie comme ça : c’est une activité qui demande que l’on s’applique et que l’on s’équipe. homify vous donne aujourd’hui quelques trucs et astuces pour transformer votre cuisine en parfait endroit pour vous adonner aux joies de la pâtisserie.

On s’organise Enregistrer Bespoke oak larder homify homify Tout bon chef le sait, une bonne organisation est souvent le secret d’un plat réussi. Il est donc essentiel que chaque ingrédient et que chaque ustensile ait sa place dans la cuisine. Savoir à l’avance où est quoi vous permettra de trouver rapidement une pincée de cannelle ou un zest d’orange si vous avez soudain l’impression qu’il manque un petit quelque chose. Autre avantage d’une parfaite organisation : cela vous fera gagner un temps précieux au moment du nettoyage. Comme vous pouvez le voir sur cette image, ajouter des étagères sur les portes intérieures de vos placards est un bon moyen de gagner un peu de place. Autre méthode d’organisation qui vous facilitera la vie : trier régulièrement vos ingrédients et vos épices et jetez ce qui vous semble périmé.

Vaisselle, casseroles et poeles Enregistrer Kitchen update Hege in France Hege in France Faire de la pâtisserie, c’est un peu la course à l’armement. Même pour un projet basique, vous aurez besoin de saladiers, de cuillères, de mixers, de moules, de papier sulfurisé… Et si vous vous attaquez à une tâche plus conséquente, à vous les accessoires sophistiqués comme les moules à madeleine, les machines à émulsion ou même la tempéreuse à chocolat ! Une jolie étagère, comme celle montrée en exemple, vous permettra de garder ces ustensiles près de vous.

Eléctroménager Enregistrer Kitchen Roselind Wilson Design Roselind Wilson Design Après les ingrédients et la vaisselle, l’autre chose dont vous ne pourrez pas vous passer dans votre cuisine, c’est un four ! Il existe beaucoup de modèles et de tailles différentes, il convient donc de définir vos besoins et à quelle fréquence vous allez utiliser votre nouveau four. Quant à la disposition dans votre cuisine, contrairement à ce que l’on croit, les solutions sont nombreuses ! Il n’y a qu’à voir la façon dont l’éléctroménager a été installé sur cette photo : plus la peine de vous baisser pour vérifier la cuisson de votre gâteau !

Agencement Enregistrer MR & MRS SPELMAN'S KITCHEN Diane Berry Kitchens Diane Berry Kitchens Lorsque vous faites des gâteaux, il faut être au four et au moulin : on fait fondre du beurre d’un côté pendant que l’on monte des oeufs en neige de l’autre. Un bon agencement de cuisine vous permettra d’aller d’une tâche à l’autre sans encombre. Le frigo, le four et l’évier devraient être proches l’un de l’autre, séparés uniquement par un grand plan de travail. Lors de la conception de votre cuisine, veillez à ce qu’il soit facile de naviguer aux quatre coins de votre cuisine tout en tenant des plateaux de biscuits brûlants à la main !