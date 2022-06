Second Souffle Inespéré !!

L’histoire un peu à part de l'habitation que nous vous proposons de découvrir maintenant promet de vous faire succomber… En effet la famille occupant cette demeure bourgeoise dont la construction remonte au début du 20ème siècle, a décidé de confier à Caroline, architecte d’intérieur chevronnée la tâche de redonner vie à cette habitation. Après avoir été délaissée pendant des années, la bâtisse à trouvé un second souffle grâce à la passion de ses nouveaux propriétaires, mais aussi grâce à leur respect pour le passé riche de la maison.

Depuis fort longtemps, l’entretien de la demeure avait été négligé et le temps a eu un effet dévastateur sur la bâtisse… La maison a vieilli et perdu de superbe et de sa splendeur d'origine. On a même pensé à la détruire, raser les cicatrices et les vicissitudes du temps qui a passé pour faire table rase et bâtir à place un immeuble flambant neuf, sans âme…

Les propriétaires, après un coup de cœur qui a été immédiat, ont dû battre pour pouvoir l’acquérir à la place d'un promoteur. Le résultat est des plus réussis et nous vous le faisons découvrir de suite !