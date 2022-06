Un maison dans les montagnes italiennes

Puisque la cuisine et les espaces de vie ont été déplacés à l'étage, le rez-de-chaussé accueille désormais trois chambres à coucher. Ici, nous voyons à nouveau un mélange balancé entre un style rustique et un aménagement moderne. Les boiseries et les couleurs sombres de la literie suggèrent le confort et la tranquillité que nous associons normalement à un refuge dans les montagne, tandis que la douche en verre et la baignoire spacieuse suggère un esprit urbain et luxueux. En somme, c'est l'endroit idéal pour un sommeil réparateur après une journée au grand air de la montagne!

Vous aimez les projets dans les montagnes? Allez ce projet de refuge alpin en Suisse!