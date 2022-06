Comment décorer la chambre de vos enfants ?

Combiner chambre pratique où les nombreux rangements rendront pratique la mission quotidienne de ramasser les jouets et de mettre les vêtements en pile et espace ludique avec mezzanine et toboggan, en voilà une bonne idée.

Ici, on optimise l’espace en surélevant le lit, permettant ainsi de gagner un espace de jeu ou de travail. On adore le lit toboggan, qui aidera même les plus réfractaires à quitter le sommeil le matin pour se rendre à l’école. Plus besoin de crier, on commence la journée du bon pied, tout le monde y gagne !