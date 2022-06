Robinetterie pour lavabos

Êtes-vous plutôt mitigeur ou double poignée ? Alors que le premier est aujourd'hui la référence, le second a longtemps représenté le modèle standard. Nous parlons bien évidemment de la robinetterie de la salle de bain, notamment pour le lavabo ou la vasque. Pendant de nombreuses années, la robinetterie n'avait pour seule et unique objectif de faire couler l'eau de la tuyauterie jusqu'au lavobo où il était possible de se laver les mains ou le visage sans avoir à mettre de l'eau partout.

Avec la modernité et l'évolution des technologies, il est désormais possible de posséder chez-soi, une robinetterie personnalisée ou du moins différente de celle de son voisin. En effet, les fabricants de robinets font preuve de beaucoup d'imagination et proposent de nombreux modèles différents de robinetterie pour votre lavabo. Du modèle classique, au modèle de luxe en or en passant par le modèle fontaine, vous avez l'embarras du choix alors profitez-en !

