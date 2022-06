Un Appartement Familial Absolument PHÉNOMÉNAL.!!

Dans l´univers actuel du design et de l´architecture, les styles moderne et contemporain occupent une place de choix. InceptDesign Services, un bureau d´architecture à Surat, en Inde, s´est inspiré de ces deux styles afin de les intégrer dans un appartement résidentiel incroyable. Les lignes simples et épurées de ce design moderne ainsi qu´une palette de couleurs originale et des meubles contemporains s´allient pour créer un décor étonnant. La symétrie qui est présente dans cet appartement lui confère un air élégant et plaisant. Suivez-nous pour une visite virtuelle de cet appartement et plongez dans ce décor extraordinaire.