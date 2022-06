Une FABULEUSE Transformation des Combles.!!

L´espace supplémentaire crée sous les toits a permis d´aménager une chambre moderne très agréable. Grâce aux fenêtres de toit, cette pièce est claire, lumineuse et gaie. Ses dimensions en font un espace où il fait bon se relaxer et de détendre. La sous-pente amène un relief intéressant et donne du cachet à cette chambre et elle est parfaitement complétée par le dressing et le miroir qui viennent épouser ses lignes.