Intérieurs décontractés pour une salle à manger contemporaine

​Pour compléter cette liste, nous avons trouvé ce projet exemplaire des architectes d'intérieur Armory Brown LTD, qui mêlent une variété d'idées présentées dans cet article en un amalgame harmonieux et cohérent. Bien qu'il en soit pas aussi manifeste que les autres projets, il reste que ce projet à un caractère jeune et contemporain. La juxtaposition de la cuisine et de la salle à manger se fait ici tout en douceur, grâce à comptoir qui se transforme en dossier pour une banquette confortable. Des éléments de mobilier plus rustiques comme la table et le dosseret en briques de céramique sont actualisés grâce à des chaises design et des meubles intégrés minimalistes. L'atmosphère lumineuse qui règne dans ces espaces est vraiment attrayante. Couplée aux revêtements clairs et décorations végétales simples, elle donne un caractère scandinave qui nous rappelle le Noma, fameux établissement danois sacré meilleur restaurant du Monde depuis plusieurs années par le palmarès de la revue Restaurant.

En définitive, on comprend donc que les tendances contemporaines cherchent à décloisonner et à simplifier l'espace de la salle à manger. Un peu comme une assiette simple et sans prétention après une série de plats complexes et alambiqués, cela nous donne une impression de fraîcheur agréable qui nous donne envie de tenter l'expérience. Si cet aperçu actuel des espaces à manger n'a pas su assouvir votre faim, nous vous suggérons de consulter cet autre livre d'idées qui présente une série de solutions simples pour concevoir une salle à manger design.