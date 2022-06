Une Maison Familiale qui n'est Vraiment Pas Banale.!!

La chambre à coucher est composée d'éléments luxueux et de quelques touches de couleur. On retrouve les mêmes couleurs claires et chaudes que dans le reste de la maison et qui apportent ici la chaleur et le confort indispensables à cette pièce. La tête de lit, en tissu, apporte du volume et de la texture à cet espace. Une baie vitrée permet quant à elle à la lumière naturelle de pénétrer afin que la pièce soit lumineuse et agréable.