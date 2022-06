Quelle table de cuisine choisir?

​ Dans le même style que la cuisine précédente, découvrez cette création sortie tout droit de l'imaginaire de Stéphane Lapouble de Un Amour de Maison. Cette cuisine est un concentré de sophistication et de design. Les matières utilisées sont des matériaux nobles tels que le granit noir et le chêne massif. Comme on peut le voir sur la photo, le maître-mot est la sobriété. Ainsi on ne remarque pas les espace de rangements nombreux qui habitent cette cuisine. Dans cette lignée de pensée, la table de cuisine fait aussi preuve de sobriété ce qui la rend élégante et partie intégrante de cette cuisine moderne et graphique.