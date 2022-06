Top 5 de la Semaine: Comment Mieux Profiter de Chez-Vous.!!

Une zone du jardin, de cour ou de terrasse qui acquiert peu à peu de plus en plus le rôle principal jusqu'à se convertir en lieu où se concentre une bonne partie de notre vie. Pour cette raison, le design de ce type de structures, de barbecue et d'aires pour les barbecues, est actualisé de plus et plus. Loin des grills simplement posées sur une montagne de braises, maintenant, des formes spectaculaires et des lignes géométriques accueillent la meilleure sélection de viandes, de légumes, de poissons et des fruits de mer; cela avec le feu comme unique élément central. Nous avons préparé pour vous dans ce livre d'idées une sélection de barbecues pour vous aider à l'arrivée du printemps!