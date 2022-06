7 Piscines Rustiques Uniques!

Rien de plus design et rustique qu'une piscine qui utilise uniquement le béton pour mettre en place un endroit de baignade dans la cour. JARDIN GECKO nous dévoile les qualités de cette piscine, en mettant en exergue la résistance et la solidité de l'ouvrage qui peut durer plus de 40 ans. Cependant le béton permet quelques fantaisies mais n’est pas sans inconvénients, car il est plus coûteux que le métal, et la construction d'une piscine peut prendre plusieurs mois.