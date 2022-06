Montrer sa Personnalité à travers le Design de sa Maison!

Changement brusque! Nous nous retrouvons dans un salon moderne qui utilise un tapis tendance pour compléter la décoration de la salle de séjour. Le décor intérieur contraste bien avec l'entrée de la maison, pour indiquer que le propriétaire est un homme à la mode, malgré les options rustiques de l'extérieur de la maison. L'on crée 2 mondes, celui à l'extérieur et celui de l'intérieur. METYLOS n'a pas hésité à dévoilé ce beau tapis « Tisserand » qui est évolutif et modulable. Il se compose et se décompose grâce à 4 tailles de modules, que l’on entrecroise. On structure son tapis en le tissant selon son espace.