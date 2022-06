Rénovation d'une Vieille Bâtisse en Loft Lumineux.!!

Nous vous présentons aujourd'hui un appartement situé dans la ville magnifique de Porto au Portugal, où la restauration est de plus en plus dans l'air. Ce projet de rénovation a essayé de maintenir l'esthétique originale du bâtiment en maintenant certains matériaux originaux comme les tuiles, le bois et la pierre. A l'intérieur la répartition spatiale a subi un changement total étant plus adapté aux existences actuelles et cela a produit de grande zone de vie en open space, une tendance à la mode aujourd'hui.

L'espace devait devenir plus lumineux et devait contenir tout ce qui est essentiel par exemple pour un couple de jeunes, en plus de sa position en centre-ville, ce qui est un grand avantage. Visitons cette rénovation.