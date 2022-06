La Fantastique Rénovation d'un Appartement Familial.!!

La situation initiale offrait beaucoup d'espoirs, les lieux et le contexte de valeur du bâtiment ne laissaient pas douter de la qualité de ces espaces et de la réussite potentielle des travaux, mais il y avait évidemment besoin d'une intervention substantielle et très soignée, pas seulement en termes de masse de travail, mais aussi et surtout du point de vue des choix stylistiques et esthétiques. L'étude a résolument su interpréter de la meilleure manière possible ces exigences, en montrant avoir pleinement apprécié la valeur de l'immeuble et en l'exaltant de manière merveilleuse.