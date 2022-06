Maisons de Famille: 5 Incroyables Rénovations.!!

Voici le résultat de la rénovation de la façade extérieure de la maison. Le bâtiment a non seulement perdu son aspect décadent mais s'est vu doté d'un jardin et d'une jolie allée bien tracée. Ainsi, une zone de passage donne accès à la propriété, une rampe d'accès au garage a également été installée.

Afin de respecter le paysage environnant, le jardin se compose d'érables, buis et de rosiers sauvages, ainsi que de lits de fleurs et de haies qui soulignent l'avant de la villa, ce qui rend l'ensemble encore plus spectaculaire. Inclus dans le descriptif du projet, était l'idée de créer une certaine continuité avec la Forêt Montello qui entoure la propriété. Cela permettrait aux utilisateurs de la villa de profiter de promenades de détente et de randonnées, et pas seulement le week-end, mais tous les jours. Cette fantastique maison est essentiellement une maison de campagne.