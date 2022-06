5 Appartements Entièrement BLANCS.!!

Le blanc, c’est la couleur la plus utile lorsqu’il s’agit de décorer son intérieur. On s’en sert de base pour ajouter de la couleur, ou bien on l’utilise pour apaiser l’ambiance d’une pièce. Le blanc passe partout, et ce dans tous les styles. Très utilisé dans le minimalisme, il permet de créer des pièces calmes et relaxantes sans effort. Le blanc peut aussi rendre une pièce encombrée plus ordonnée, organisée et spacieuse. Le blanc, c’est une solution simple et sobre qui peut rendre presque n’importe quelle pièce plus calme et relaxante… Certains vont même jusqu’à utiliser le blanc pour presque tout leur intérieur. C’est ce à quoi nous nous intéressons dans cet article. Nous vous présentons ici 5 appartements à l’intérieur presque entièrement blanc pour vous montrer qu’on peut faire beaucoup avec cette couleur très polyvalente. Parfaite pour apporter de la luminosité, de la grandeur et de la majesté à tous les types de pièces, la couleur blanche a séduit les habitants de ces 5 appartements. Les voici: