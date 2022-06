Une Petite Maison qui a Tout d'une GRANDE.!!

Il est temps de jeter un œil à la chambre : cette pièce occupe dans tout logement une place de choix, car c'est là que nous nous reposons et que nous faisons le plein d'énergie pour attaquer la journée qui suit. Dans ce logement de 65 m2, la chambre occupe une grande pièce lumineuse, qui comporte de grandes fenêtres. La décoration choisie est assez sobre et quelques accessoires se détachent dans cet écrin épuré : ici aussi, le blanc et un beige clair créent une atmosphère paisible et un cadre clair, au sein duquel quelques coussins plus foncés se détachent tout en apportant confort et moelleux à ce lieu de repos.