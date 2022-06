Booster l'Épanouissement de mes Plantes d'Intérieur.!!

Au moment de décider où placer une plante dans un endroit de la maison, il faut trouver des emplacements lumineux. La lumière naturelle n'est pas de même intensité le matin et l'après-midi, si nous nous positionnons près des fenêtres est ou ouest des pièces. Il serait préférable de choisir des endroits disponibles côté nord et sud pour assurer une continuité d'éclairage pendant toute la journée, sans oublier que les plantes à feuillage coloré ont besoin de plus de lumière que les autres.