Une Maison Familiale Ultra MODERNE

Avec cette maison rurale singulière, venu tout droit des Pays-Bas, l'équipe Kwint Architecten a montré sa connaissance du design moderne et sa maîtrise parfaite des projets innovants. Leur toute nouvelle réalisation est une propriété rurale qui se trouve dans la campagne pittoresque et elle nous a vraiment plu. Une des atouts remarquables de ce projet est la décoration intérieure, tout à fait unique, qui offre des formes et des ouvertures inhabituelles et réussies. Les parquets et les murs blancs aident à souligner cette décoration et créent une toile de fond harmonieuse où les propriétaires ont à leur tour pu apporter leur touche personnelle. Sans plus attendre, allons explorer cette demeure incroyable.