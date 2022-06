Organisez vos fêtes en extérieur

​ Quoi de mieux que les nuits chaudes pour célébrer une fête dans le jardin ? L'ambiance d'une fête en plein air est tout simplement différente que lorsqu'il s'agit d'une fête en intérieur. Pour offrir à vos invités une ambiance digne de ce nom dans votre jardin, la lumière prend toute son importance. Ici, sur la photo, des guirlandes lumineuses à LED ont été installées sur les murs et poutres constituant la pergola. On aime cette ambiance chaleureuse et romantique. De plus, pour que vos invités se sentent le plus à l'aise possible, il vous faudra installer de nombreux sièges: chaises, fauteuils, canapés, poufs, chaises longues et selon le thème de la fête, certains ustensiles ne devront pas être oubliés. Comment réaliser le barbecue parfait, sans viande ou ustensiles de cuisine appropriés ? Impossible ! Dès lors, ne passez pas à côté des incontournables pour que la fête se déroule du mieux possible. Parmi les incontournables, une bonne sélection musicale est indispensable car cela aidera à detendre l'atmosphère. Dans ce cas, prévoyez un espace pour pouvoir danser ou réduisez le nombre de sièges.

L'autre avantage d'une garden party se situe dans le nettoyage. En effet, le nettoyage du jardin après une soirée bien arrosée est beaucoup moins contraignant qu'une fête passée chez-soi, à l'intérieur de la maison. Le mobilier de jardin est généralement imperméable, alors la pluie fera le gros du travail de nettoyage. Ne restera plus qu'à nettoyer la vaisselle si vous n'avez pas utilisé de vaisselle en plastique ou carton. Quand à l'odeur de cigarette, et bien il n'y en aura pas ! Alors vous pouvez respirer et préparer votre jardin en toute tranquillité pour accueillir vos invités.