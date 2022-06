Les 8 indispensables pour Décorer la Chambre de Bébé.!!

Vous pensez qu’il est trop tôt pour cela, et néanmoins le tapis d’éveil concerne même les nourrissons ! Votre enfant vous surprendra par sa curiosité et sa capacité d’apprentissage. Le tout grâce aux jeux ! Les tapis sont toujours plus jolis et amusants pour les enfants, alors c’est une véritable priorité dans la chambre à coucher. Comme toujours, renseignez vous pour que ce tapis soit lavable et si possible traité anti-acariens !

En outre si le sol de sa chambre est en parquet, vérifiez qu’aucun clou ne dépasse et que le sol est bien lisse et non dangereux pour votre enfant. Vous pouvez aussi le couvrir d’un grand tapis pour adoucir ses premiers pas !