Se Sentir Bien Quand on est Pas Chez Soi.!!

Le design d'une maison de location est très limité, car on ne peut pas faire de grandes modifications dans l'architecture de l'habitation. Pour avoir un style moderne dans une construction classique, il est difficile de faire des grands travaux dans le salon, de changer la cuisine, de modifier la boiserie, ou encore de revêtir le sol, sans l'accord du propriétaire. Cependant, l'on peut modifier le design de certaines salles en utilisant certains objets nouveaux dans la décoration murale, ou en changeant simplement le luminaire existait par des lampes plus contemporaines, etc. Pour se sentir chez soi, il suffit souvent de petits choses!